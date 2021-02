Mercato NBA, Derrick Rose vicino ai Knicks

Secondo Shams Charania, insider NBA per The Athletic, i New York Knicks sarebbero molto vicini a prendere Derrick Rose. La guardia dei Detroit Pistons, MVP della lega nel 2011 e tre volte convocato all’All-Star Game, potrebbe così ritrovare in panchina l’head coach Tom Thibodeau.

Knicks are engaged in talks to acquire Derrick Rose, other teams also interested, with the Pistons and Rose agreeing that a trade elsewhere would be best for both sides, sources tell me and @JLEdwardsIII. Story: https://t.co/jjSxsAfHjB — Shams Charania (@ShamsCharania) February 7, 2021

Molte squadre si sono mostrate interessate a D-Rose nel corso dell’anno. Una su tutti i Los Angeles Clippers, che puntavano al veterano dei Pistons per dare profondità e punti in uscita dalla panchina. Ma finora non si era ancora fatto vivo nessuno, e nelle prime 15 partite di questa stagione Rose sta viaggiando a 14.2 punti e 4.2 assist di media in 22.8 minuti a partita. Delle statistiche molto interessanti, per un giocatore che potrebbe avere un grande impatto da comprimario in una squadra da titolo.

Anche ai Knicks Rose potrebbe ovviamente fare bene. Attualmente la compagine di New York occupa la settima posizione nella Eastern Conference con un record di 11-13, e l’aggiunta di un pezzo come Rose significherebbe trovare quel play in grado di impostare il gioco e segnare in uscita dalla panchina. Elfrid Payton è sembrato troppo incostante nella metà campo offensiva, e un apporto come quello di Rose varrebbe molto per quello che è stato finora il sesto peggior attacco da inizio stagione.

Rose non scende in campo dallo scorso 30 gennaio contro gli Warriors. Dopo aver saltato la partita contro Utah per un dolore allo stomaco, il play non è sceso in campo neanche contro i Suns e i Lakers per riposo e motivi personali. Indizi che favoriscono l’idea di una trade alle porte per l’ex vincitore del premio di MVP.

I Pistons stanno faticando molto in questa stagione, e ne è testimone il record di 5 vittorie e 17 sconfitte finora raccolto. L’unica notizia positiva sembra essere Jerami Grant, arrivato in questa free agency e che sta avendo il suo miglior anno in NBA con dei numeri ottimi. Per questo il contratto in scadenza di Rose è da scambiare, e ad oggi i Knicks sembrano la squadra favorita per prenderlo.

Leggi anche:

NBA, Rajon Rondo: “Derrick Rose ai Bulls era inarrestabile”

Blake Griffin spaventa Detroit: “Voglio vincere un titolo NBA”

NBA, Blake Griffin: “Sono orgoglioso della nostra prestazione”