Blake Griffin e i Detroit Pistons hanno vinto, questa notte, contro i Los Angeles Lakers: una vittoria figlia di un’ottima prestazione di squadra e che, nonostante il record 5-14, dà morale alla squadra.

Per i Pistons si tratta della seconda vittoria in settimana contro le prime della classe: lunedì, infatti, Detroit ha vinto contro Philadelphia, prima di incappare nella sconfitta di mercoledì notte contro i Cavs.

Una sconfitta presto dimenticata, vista la prestazione di questa notte contro i campioni in carica. Una prestazione che rende orgoglioso Blake Griffin:

We hear from Blake Griffin after a solid effort against the Lakers: 23 points (five 3-pointers), six assists and three rebounds. #DetroitBasketball pic.twitter.com/FjGFgJXZMO

