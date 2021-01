Blake Griffin spaventa Detroit: “Voglio vincere un titolo NBA”

Anche Blake Griffin vuole vincere. Dopo un inizio di stagione non proprio ottimo con i Detroit Pistons, i quali vantano un poco invidiabile record di 1-4, la compagine del Michigan dovrà cambiare marcia per convincere l’ex stella dei Clippers a rimanere nel Michigan. Griffin, in questo momento della sua carriera, vorrebbe provare a vincere un titolo NBA. Per ora la storia parla chiaro: il lungo non è mai riuscito ad approdare nemmeno alle Conference Finals. Qualcosa che lo stesso Griffin si rimprovera e non vede l’ora di cambiare il corso della sua storia. Queste le sue dichiarazioni al The New York Times:

“I premi individuali sono sempre ben accetti, ma io vorrei vincere. Non aver mai partecipato alle Conference Finals in tutta la mia carriera mi infastidisce. Il mio obiettivo principale è vincere.”

“Cosa penso di Detroit? All’inizio della stagione ho visto le date di nascita dei miei compagni. Ero stupito, alcuni miei compagni erano nati nel 2001. Ho subito pensato ‘Oh Dio, mi sento vecchio.’ Comunque mi sto divertendo molto, specialmente col gruppo di giovani che abbiamo. Sono grandi giocatori. Vogliono imparare. Si allenano duramente e fanno molte domande.”

Chiaro, però, che il progetto di ricostruzione dei Pistons non ha ancora una direzione definita e questo potrebbe pesare nelle future decisioni dello stesso Griffin. Nella prossima offseason, infatti, il giocatore dovrà capire se sfruttare una player option da 38 milioni di dollari o tentare la via della free agency. Ogni verdetto, probabilmente, sarà rimandato a tempo debito. Prima c’è una regular season da terminare.

