Risultati NBA, New York vince contro Portland nonostante i 29 di Lillard

Undicesima vittoria stagionale per i New York Knicks che nel primo match in programma di questo NBA Saturday hanno abbattuto i Portland Trail Blazers al Madison Square Garden con il punteggio finale di 110-99, vendicandosi della sconfitta arrivata la scorsa settimana. Gli uomini di Tom Thibodeau (11-13) sono tornati in 6a posizione ad Est mentre i Blazers concludono il loro giro di trasferte con un record di 3-3.

I Knicks hanno ancora una volta messo in evidenza la propria difesa e, in particolare, serrato le fila nell’ultimo quarto recuperando diversi palloni vaganti, limitando quindi il tentativo di rimonta degli ospiti. Per New York molto bene Elfrid Payton (22 punti con 10/19 dal campo, 7 rimbalzi e 4 assist), Julius Randle (22 punti , 10 rimbalzi e 4 assist, tirando con il 7/16 dal parquet di cui 2/4 da 3 punti), RJ Barrett (18 punti, 7 rimbalzi e 3 assist) e Alec Burks (16 punti a 4/9 a 3 pt e 7 rimbalzi). La compagine di Thibo ha tirato con un discreto 50% dal campo e 13/30 da dietro l’arco.

Portland, invece, si è fermata al 43% dal parquet e 17/45 dalla lunga distanza. Per la squadra di Terry Stotts non sono serviti a nulla i 29 punti di Damian Lillard, il quale ha comunque fatto il suo tirando 10/20 di cui 6/12 da 3 punti, condendo il tutto con 9 assist e 4 palle recuperate. Gary Trent Jr. ha aggiunto 19 punti, mentre Carmelo Anthony ha chiuso solo con 2 punti e 1/8 al tiro.

Video Highlights

Leggi Anche

NBA, Kyrie Irving sarà assente contro i Philadelphia 76ers

NBA, Kevin Durant potrebbe saltare diverse partite

NBA, prosegue il recupero di Bogdan Bogdanovic