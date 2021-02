NBA, Kyrie Irving sarà assente contro i Philadelphia 76ers

I Brooklyn Nets sono alle prese con la controversa situazione riguardante Kevin Durant, il quale potrebbe saltare diverse partite dopo essere entrato in contatto con un soggetto positivo al COVID-19. Tuttavia, questa non è l’unica cattiva notizia in casa Nets.

Infatti secondo il giornalista di The Athletic Shams Charania, Kyrie Irving sarà indisponibile per la sfida contro i Philadelphia 76ers a causa di una slogatura alle dita.

Nets’ Kyrie Irving is listed out tonight against the 76ers due to right index finger sprain. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 6, 2021

Probabilmente Irving si è infortunato nel corso della sfida nella scorsa notte contro i Toronto Raptors. Non si sa per quanto il play dovrà restare ai box. Ciò che è certo è che Brooklyn dovrà affrontare una sfida cruciale per il primato della Eastern Conference in una situazione d’emergenza

A questo punto il gioco passerà dalle mani di James Harden, il quale dovrà sfornare una delle sue migliori prestazioni per poter sconfiggere i Sixers. Il Barba potrà contare sull’apporto di Joe Harris, DeAndre Jordan e Bruce Brown.

Irving, che ad inizio stagione ha saltato diverse partite per motivi personali, ora dovrà stare a riposo fino a tempo indeterminato. Nei prossimi giorni si avranno notizie più dettagliate sul suo infortunio. Staremo a vedere come i Nets riusciranno a reagire a queste improvvise assenze.

