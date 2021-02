NBA, Kevin Durant potrebbe saltare diverse partite

Dopo l’ormai famosa polemica nata la scorsa notte tra Kevin Durant e la NBA a causa dell’esclusione della stella di Brooklyn nel terzo quarto contro Toronto, ora l’asso dei Nets rischia di saltare le prossime partite. Come riportato da diverse fonti americane, il giocatore avrebbe incontrato una persona positiva al Covid-19 poco prima dell’incontro con i Raptors. Tanto è bastato per far scattare i protocolli anti-Covid.

Durant, risultato già positivo lo scorso marzo, qualche settimana fa era stato costretto a saltare tre partite a causa del “contact tracing”. In quel periodo, lo staff medico aveva rilevato la presenza di anticorpi nel suo sistema. Per ora, Durantola non è partito con la squadra verso Philadelphia per la sfida contro i 76ers in programma sabato notte. Brooklyn si recherà, poi, in Indiana per affrontare i Pacers, prima di tornare a New York per giocare con i Pistons mercoledì.

