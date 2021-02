D-Wade commenta le ragioni della mancata conquista del titolo NBA 2011

L’estate del 2010 fu una delle più movimentate nella storia del mercato NBA. Infatti LeBron James e Chris Bosh raggiunsero Dwyane Wade in quel di South Beach e immediatamente divennero i favoriti per la conquista del titolo. Non solo, Miami divenne quasi automaticamente la squadra più odiata dell’intera lega.

Detto questo, il primo anno dei Big Three non è andato secondo le aspettative con gli Heat che vennero sconfitti alle NBA Finals 2011 per mano dei sorprendenti Dallas Mavericks, guidati da un eccezionale Dirk Nowitzki. D-Wade ha voluto esprimere al “N0 Chill with Gilbert Arenas Show” le ragioni della mancata conquista del titolo:

“Giocavamo senza amore per il basket. Interpretare il ruolo dei cattivi portò via il nostro amore per il gioco. Nonostante avessimo una squadra eccezionale, giocavamo senza gioia durante il primo anno. Ci siamo fatti condizionare dall’ostilità e dal clima d’odio diffuso nei nostri confronti. Abbiamo preso sul personale tutto ciò che la gente diceva su di noi. Per questo non siamo riusciti a vincere.”

Dopo la cocente delusione del 2011, gli Heat riuscirono a risollevarsi e divennero campioni NBA nel 2012 e nel 2013, mettendo definitivamente a tacere le critiche nei loro riguardi.

