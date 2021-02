NBA, Steve Nash: “Kyrie Irving ha più soluzioni di Allen Iverson”

Kyrie Irving è senza dubbio uno dei migliori talenti della NBA moderna. Le skill del play dei Brooklyn Nets sono incontestabili, così come il suo talento messo spesso in paragone a quello di Allen Iverson per ruolo e stazza. Anche Steve Nash, coach di Brooklyn, è intervenuto sull’argomento in questa maniera:

“Penso che Allen fosse speciale nel suo stile. Penso che Kyrie abbia però più frecce al suo arco, ma credo anche che Allen fosse un giocatore diverso. Era elettrizzante in un modo diverso. Attaccava il ferro in maniera differente ed era un competitore d’altissimo livello. Invece la varietà di soluzioni offensive che Kyrie possiede sono davvero fuori dal normale… mentre Allen è Allen. È uno dei più grandi della storia. Ma anche Kyrie, se guardate cosa ha fatto durante la sua carriera, ha lasciato segni indelebili nella NBA moderna.”

Non è facile fare confronti con giocatori che avevano stili diversi e, cosa più importante, giocavano in epoche diverse. Finora in questa stagione, Kyrie Irving sta giocando ad alto livello con una media di 28.3 punti, 4.8 rimbalzi e 5.7 assist. Inoltre, sta tirando con il 53.5% dal campo, il 44.7% da tre punti e 94.58% ai tiri liberi.

