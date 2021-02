NBA, Carmelo Anthony: “New York bene grazie a Thibodeau”

I New York Knicks sono una delle più grandi sorprese di questa stagione. Gran parte del merito va sicuramente al capo allenatore, Tom Thibodeau. Con lui i Knicks giocano e si comportano da squadra. Con un record di 10-13, la franchigia di New York occupa l’ottavo posto ad Est, insieme ai Cleveland Cavaliers e ai Charlotte Hornets. L’ottimo lavoro che Thibo sta svolgendo è stato riconosciuto da un grande ex giocatore dei Knicks, Carmelo Anthony.

Carmelo non è rimasto stupito più di tanto dal successo della franchigia sotto la guida di Thibo, visto che tutti nella lega sanno come lavora e sanno come giocano le sue squadre. Queste le parole dell’ex stella di New York rilasciate a SNY Tv:

“Sappiamo tutti cosa porta con sé Tom Thibodeau. La sua intensità, la sua attenzione per ogni piccolo dettaglio. Tutte le squadre che ha allenato giocano allo stesso modo. Giocano molto duramente. Danno sempre il massimo e non si arrendono mai. I Knicks hanno un ottimo nucleo di giovani.”

Nella prossima sfida in programma, i New York Knicks incontreranno proprio i Portland Trail Blazers di Anthony.

