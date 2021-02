LeBron James supera Wilt: è terzo nella storia NBA per tiri realizzati

Ennesimo record per LeBron James, che continua la sua scalata nell’Olimpo del basket NBA. Con i 12 tiri realizzati nella notte, è diventato il terzo miglior realizzatore dal campo della storia NBA. LeBron ha raggiunto quota 12.682 tiri segnati, superando il leggendario Wilt Chamberlain, fermo a 12.681. Grazie alla sua prestazione offensiva, i Los Angeles Lakers hanno peraltro avuto la meglio sui Denver Nuggets, con il risultato di 114 a 93.

LeBron James è attualmente alla diciottesima stagione in carriera con numeri che lo stanno spingendo, ancora una volta, a lottare per il titolo di MVP. La stella dei Lakers è entrato nella partita con i Denver Nuggets con nove tiri dal campo realizzati di media, compreso un ‘career high’ per triple messe a segno, ovvero 2.8 a partita. Inoltre il Re segna – ancora oggi – 25 punti di media a partita, come se non pesassero le trentasei candeline spente a dicembre.

Nella classifica dei tiri dal campo realizzati in carriera, ora lo precedono solo Karl Malone e Kareem Abdul-Jabbar. L’ex centro dei Lakers dello Showtime sempre essere inarrivabile, fermo a quota 15.837 tiri realizzati. Anche Malone pare essere a distanza di sicurezza, almeno per quanto riguarda l’attuale stagione.

Insomma, un altro mattoncino nella leggendaria carriera di LeBron James. Il Re è attualmente ottavo nella classifica All-Time dei migliori assistman ed è tredicesimo nella classifica All-Time della palle rubate. Un giocatore totale.

