NBA, Bradley Beal supera la striscia di Jordan con 17 partite da 25 punti!

Nonostante la stagione dei Wizards non stia andando secondo le più rosee aspettative, Bradley Beal continua a stupire tutti con prestazioni eccezionali, e record pronti ad essere battuti.

Dopo aver pareggiato il record di Micheal Jordan con 16 partite consecutive da almeno 25 punti, Beal ha superato il suddetto record nella vittoria contro i Miami Heat.

Il numero #3, ha messo a segno ben 32 punti contro una delle squadre più quotate ad aggiudicarsi le sue prestazioni in caso di partenza da Washington. In questo modo, ha raggiunto quota 17 per partite con più di 25 punti, superando MJ e cominciando la streak più lunga di sempre negli ultimi 50 anni, la quinta più lunga di sempre nella storia della lega.

I numeri di Beal sono davvero di primissima classe, con 35 punti di media, con cui guida l’NBA da miglior marcatore, e quasi 5 assist e 5 rimbalzi a partita.

Con nessuno in grado di supportarlo nella capitale, Bradley Beal è apparso piuttosto scontento nelle ultime uscite dei Wizards, e nemmeno l’arrivo di Russell Westbrook ha portato quel cambiamento sperato dalla squadra e da Beal. Chissà che questo non spinga la dirigenza di Washington a scambiarlo per guadagnare asset e sistemare la difesa, punto debole evidente della squadra.

