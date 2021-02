NBA All-Star Game 2021: ci saranno anche Dunk Contest e gara da 3 punti?

Non c’è ancora nulla di definito per quanto riguarda l’NBA All-Star Game 2021. Nonostante questo, la lega ha deciso di aprire lo stesso le votazioni per quanto riguarda la gara delle stelle, teoricamente in programma per il weekend del 7-8 marzo ad Atlanta.

Secondo quanto riporta Marc Stein del New York Times, la lega e la NBPA starebbero discutendo della possibilità di aggiungere anche il classico Slam Dunk Contest e la gara da 3 punti per dar vita ad un All-Star Weekend con le competizioni tanto amate dai tifosi.

The NBA and the players union are discussing the addition of both a dunk and 3-point contest to the proposed All-Star Game in Atlanta on the weekend of March 6-7 that the sides have been negotiating, sources say

— Marc Stein (@TheSteinLine) February 1, 2021