NBA, finestra per All-Star Game 2021 a marzo? Associazione giocatori discute

Secondo quanto riportato da Adrian Wojnarowski di ESPN, NBA e sindacato dei giocatori (NBPA) starebbero valutando l’ipotesi di confermare l’edizione 2021 dell’All-Star Game. La kermesse, inizialmente prevista a Indianapolis, era stata rinviata. In una stagione così frenetica e che già deve fare i conti con diversi recuperi da calendarizzare nuovamente, si è aperta una finestra a inizio marzo, allo snodo tra la prima e la seconda parte di stagione – il calendario è a oggi noto fino al 4 marzo ndr.

ESPN Sources: The NBA and NBPA are discussing scenarios to still hold an All-Star game in March. One site under discussion is Atlanta, home of Turner Sports. That idea includes providing support for HBCU’s and COVID-19 relief. Story soon on site.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 25, 2021