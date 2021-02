NBA, George Hill si fa male: out almeno 1 mese

Problemi in casa Oklahoma City Thunder. La franchigia, infatti, ha annunciato lo stop forzato di George Hill a causa di un infortunio ad un dito. Il playmaker di OKC, verosimilmente, dovrà rimanere ai box per almeno quattro settimane. Il giocatore, nello specifico, ha accusato il classico “dito a martello” al pollice, collegato con una lesione al tendine.

The Thunder say George Hill is out at least four weeks after undergoing a procedure on his right thumb: pic.twitter.com/EoEujotkUV

— Marc Stein (@TheSteinLine) February 2, 2021