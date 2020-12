NBA, Golden State nei guai: stagione finita per Marquese Chriss

La stagione dei Golden State Warriors non sta andando come previsto. Dopo l’infortunio che ha messo fuori Klay Thompson per tutta la stagione, nelle ultime ore è arrivato anche l’annuncio dell’infortunio di Marquese Chriss, rottura del perone della gamba destra. Stesso esito per i due, stagione finita.

Warriors center Marquese Chriss has suffered a broken right leg (fibula) and will miss remainder of the season, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) December 27, 2020

Per gli Warriors si fa sempre più difficile: dopo un pessimo inizio con due pesanti sconfitte contro Brooklyn e Milwaukee, la compagine californiana continua a perdere pezzi importanti che renderanno difficile il cammino nel proseguo della regular season.

Steve Kerr avrà un bel da fare quest’anno. Da segnalare, inoltre, anche le precarie condizioni dell’altra stella degli Warriors, Draymond Green. Golden State, dall’altro lato, avrà l’opportunità di osservare con maggior continuità James Wiseman, l’unica nota positiva di questo tribolato inizio di stagione.

