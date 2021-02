È stata un’ennesima serata amara per i tifosi dei Dallas Mavericks: questa notte, contro i Suns, è arrivata la sesta sconfitta consecutiva. Un momento difficile per i texani, ma Luka Doncic predica l’ottimismo nonostante il morale sia a terra.

Autore di venticinque punti, cinque rimbalzi e otto assist, Luka Doncic è consapevole del momento difficile che sta attraversando la squadra. Tuttavia, per uscirne, l’unico modo è rimanere ottimisti e lavorare per uscirne il prima possibile:

“Dobbiamo rimanere positivi. Penso che si veda davvero chi siamo sia qui che puoi nei momenti difficili. Dobbiamo rimanere uniti e crederci tutti. In queste ultime due partite ci sono stati dei miglioramenti, ed è da qui che dobbiamo ripartire. È dura, ma c’è sempre in arrivo un’altra partita per tornare in carreggiata”

