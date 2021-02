Mercato NBA, i Pelicans pronti all’offerta per Bradley Beal

Le super prestazioni di Bradley Beal, ma soprattutto le dichiarazioni della guardia di Washington a seguito delle sconfitte maturate, hanno fatto drizzare le antenne a mezza NBA e negli ultimi giorni pare che qualche franchigia si stia preparando a mettere sul piatto degli Wizards gli asset giusti per arrivare a Beal.

Secondo Jake Fisher di Bleacher Report, fra le franchigie interessate ci sarebbero anche i New Orleans Pelicans, pronti ad accogliere una terza stella da affiancare agli emergenti Brandon Ingram e Zion Williamson.

I Pelicans sono una franchigia giovane con degli asset interessanti come Lonzo Ball e tante scelte future, soprattutto quelle provenienti dalle trade che hanno mandato Holiday a Milwaukee e Anthony Davis ai Lakers .

Certamente Bradley Beal, che in questa stagione viaggia a quasi 35 punti di media, darebbe una dimensione diversa al gioco d’attacco dei Pelicans, allargando il campo grazie alla sua pericolosità dall’arco e nell’1 contro 1, lasciando più spazio in area alla prestanza fisica di Zion.

Nonostante ciò non sarà facile portar via Beal dagli Wizards e lo stesso giocatore ha più volte detto che – nonostante la sua delusione per le troppe sconfitte e un record di appena 4 vittorie e 12 sconfitte – vuole rimanere nella capitale e giocarsi le sue chance Playoff assieme a Russell Westbrook.

Chissà se Washington riuscirà a far tornare il sorriso alla sua stella, magari con l’arrivo vociferato di un nuovo membro dello staff dirigenziale, quel Masai Ujiri, President of Basketball Operations ai Toronto Raptors. Rimangono comunque molte squadre NBA spettatrici interessate alla vicenda.

