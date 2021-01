Mercato NBA, J.J. Redick nel mirino di tre franchigie: c’è Brooklyn

Secondo quanto riportato da The Athletic, la guardia dei New Orleans Pelicans J.J. Redick sarebbe oggetto di interesse per tre diverse franchigie. Infatti i Philadelphia 76ers, i Brooklyn Nets, e i Boston Celtics avrebbero puntato con decisione l’ex giocatore dei Clippers.

Sempre secondo i media americani, il giocatore sarebbe attratto in maniera particolare dai Nets, in quanto la sua famiglia risiede a New York. Al momento, però, nessun accordo sembra imminente, dato che la scadenza della trade deadline è fissata per il 25 marzo.

Tuttavia, a partire dal 6 febbraio la maggior parte dei giocatori firmati quest’estate sarà ufficialmente trasferibile e questo potrebbe accelerare le operazioni di mercato. L’inizio di stagione di Redick è stato molo deludente. Infatti, la guardia viaggia con medie di 7.9 punti a partita con il 33.6% dal campo e un pessimo 29.8% dalla linea da tre punti.

Inoltre il giocatore è rimasto in panchina nelle ultime due partite. Segno di un’imminente partenza? Staremo a vedere se i Pelicans riusciranno ad imbastire una trade strutturata, ma la sensazione è che l’operazione si farà.

Leggi anche:

NBA, Tyler Herro potrebbe saltare diverse partite causa COVID-19

NBA, De’Aaron Fox e le difficoltà di Sacramento: “Devo giocare meglio”

NBA, Infortunio Marcus Smart: out per due settimane