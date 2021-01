NBA, Jimmy Butler e il ritorno in campo: “Dobbiamo ripartire da questa vittoria”

Dopo aver saltato dieci partite per aver contratto il COVID-19, Jimmy Butler è tornato sul parquet nella partita contro i Kings. Ed è tornato alla grande, sfiorando la tripla doppia con 30 punti, otto assist e sette rimbalzi. Una super prestazione, grazie alla quale ha potuto guidare i Miami Heat nella settima vittoria in stagione. La stagione è stata molto complessa finora per i campioni uscenti della Eastern Conference ma Butler, nell’intervista post partita, ha detto che gli Heat dovranno ripartire da questo successo:

“Sono molto contento. Dovevamo vincere questa partita, e ora dobbiamo ripartire da questa vittoria. Abbiamo ancora molte cose da migliorare ma so che siamo in grado di farlo. Amo questi ragazzi, amo l’etica del lavoro dei miei compagni di squadra. Ogni membro del roster e ogni membro della franchigia crede in noi, dobbiamo solo fare il nostro lavoro”

Nel post partita anche l’head coach degli Heat, Erik Spoelstra, ha parlato dell’importanza di Butler e della sua grande prestazione:

“Nessuna statistica, nessun numero può rispecchiare la voglia di vincere di Jimmy, e la partita di oggi ne è un esempio. Non voleva assolutamente perdere la partita, non importa quanto gli sarebbe costato a livello fisico, e nell’ultimo possesso ha fatto di tutto in difesa per non permettere a Fox di trovarsi libero per tirare. Questa partita è un nuovo inizio, e ora dobbiamo continuare così. Dobbiamo fare tutto quello di cui abbiamo bisogno, e anche di più. La parola chiave di stanotte è più: dobbiamo fare di più, ognuno di noi deve fare di più”

Per ultimo, anche Bam Adebayo ha commentato il ritorno in campo del compagno di squadra:

“È davvero bello poter avere di nuovo Jimmy in campo. Giocando insieme ci rendiamo entrambi il lavoro più facile, e per questo è davvero prezioso. Ed è bello anche raccogliere una vittoria”

