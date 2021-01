NBA, problema al ginocchio destro per De’Andre Hunter: salta i Lakers

Gli Atlanta Hawks dovranno fare a meno di De’Andre Hunter nella sfida in programma nella notte italiana tra lunedì e martedì contro i Los Angeles Lakers. La risonanza magnetica cui si è sottoposto il giocatore ha evidenziato segni di usura all’articolazione del ginocchio destro. Nessun intervento chirurgico all’orizzonte, solo un semplice trattamento. Le condizioni fisiche di Hunter verranno monitorate la prossima settimana.

De’Andre Hunter underwent an MRI and review this morning, which revealed articular wear and tear in his right knee. Following a non-surgical procedure this morning, he will miss Monday’s game vs. the Lakers. He will be reviewed next week. pic.twitter.com/TxdeOsa1Pc

— Atlanta Hawks (@ATLHawks) January 30, 2021