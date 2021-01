NBA, De’Aaron Fox e le difficoltà di Sacramento: “Devo giocare meglio”

Sconfitta dura da mandar giù per i Sacramento Kings. La franchigia californiana, la scorsa notte ha perso 104-105 contro i Miami Heat (di un ritrovato Jimmy Butler). Chi non riesce a darsi pace per l’epilogo del match è De’Aaron Fox. Il playmaker dei Kings è sicuro che la sconfitta della squadra sia colpa sua, soprattutto per gli errori fatti ai liberi. Fox, autore di trenta punti, sei rimbalzi e sei assist, ha tirato 3/8 dalla lunetta. Qualcosa che ha pesato nel computo finale del match. Queste le sue parole rilasciate a The Athletic:

“Sono frustrato. Sono molto frustrato. Sono deluso per il modo in cui ho giocato. Sapevo che in certe situazioni mi avrebbero fatto fallo. Dovevo andare sulla linea dei liberi ed essere più sicuro di me stesso. Dovevo andare lì e segnare. Devo iniziare a tirare meglio quest’anno, altrimenti si fa dura. Devo assolutamente tirare meglio.”

I Sacramento Kings dopo un buon inizio di stagione, si ritrovano ora con un record di 8-11. Se i californiani vorranno veramente raggiungere la postseason, dovranno invertire la rotta il prima possibile. E il primo segnale può arrivare martedì notte nel match contro i New Orleans Pelicans.

