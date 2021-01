NBA, LeBron James altro record: 13esimo di sempre per triple realizzate

A 36 anni suonati, LeBron James non ne vuole sapere di fermarsi.

Il Re continua a infrangere record anche nella sua 18esima annata NBA, a dimostrazione di quanto il numero 23 dei Lakers sia stato capace di dominare il gioco adattandosi ed evolvendosi con lo stesso. Ne è dimostrazione il 13esimo posto nella lista di triple realizzate in NBA conquistato nella notte in occasione della sfida contro i Boston Celtics, partita tra l’altro vinta 96-95 grazie anche ai 21 punti dello stesso LBJ.

Per un giocatore che non è mai stato descritto come un grande tiratore, questo achievement assume un valore ancor più prestigioso: con le quattro bombe messe e referto nella notte LeBron James raggiunge le 1,931 superando JR Smith, suo ex compagno di squadra ai Cavs prima e ai Lakers poi, e mettendo nel mirino Joe Johnson e le sue 1,978 triple NBA, traguardo che potrebbe superare nei prossimi mesi visto le medie stagionali.

Congrats to @KingJames of the @Lakers for moving up to 13th on the all-time THREES MADE list! pic.twitter.com/3Ja4fNHcxV — NBA (@NBA) January 31, 2021

Il 41.7% con il quale LeBron sta segnando da oltre l’arco è il miglior dato mai registrato in carriera, oltre al fatto che i tentativi da tre sono 6.6 a partita, anche questo career high.

“Sto lavorando sul mio tiro da molto tempo ormai, cercando di aumentare il range e la distanza da canestro anno dopo anno. Personalmente, lo trovo strano. Ma capisco bene la direzione che la lega ha preso. Conosco il gioco, mi so adattare”

Queste le dichiarazioni di LeBron James rilasciate poco più di un anno fa ai microfoni di ESPN, esempio di come si può migliorare ad un gioco nel quale sei già il migliore al mondo.

