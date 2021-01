Mercato NBA, Iman Shumpert torna ai Nets

I Brooklyn Nets continuano ad aggiungere pezzi al roster. Dopo l’arrivo di Norvel Pelle per rinforzare un frontcourt rappresentato dal solo DeAndre Jordan, i Nets si assicurano ora anche le prestazioni di Iman Shumpert.

Il veterano, 17esima scelta al draft 2011, può vantarsi di quasi una decade di esperienza in NBA oltre che di un anello conquistato nel 2016 proprio con quel Kyrie Irving che ora ritrova in squadra. Era il 2016 ed entrambi militavano per i Cleveland Cavaliers.

Iman Shumpert, 30 anni, in carriera ha medie di 7.2 punti, 3.3 rimbalzi e 1.8 assist a partita, ma è per lo più conosciuto per le sue abilità nella metà campo difensiva, proprio lì dove i Nets stanno avendo le maggiori difficoltà: la sua intensità sul parquet e l’ottima difesa sul perimetro non potranno che aiutare una franchigia che riposa al 26esimo posto per punti concessi.

Curiosamente, Iman Shumpert ritorna nello stesso team per cui ha giocato nell’ultima sua esperienza NBA, prima di essere tagliato lo scorso dicembre.

Leggi anche

NBA, 44 punti e buzzer beater per Damian Lillard

NBA, Jimmy Butler e il ritorno in campo: “Dobbiamo ripartire da questa vittoria”

NBA, Spoelstra spiega l’esclusione di Nunn contro Kings