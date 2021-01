NBA, Tyronn Lue: “Quello che Michael faceva, LeBron lo fa allo stesso modo”

Non è la prima, e sicuramente non sarà l’ultima, che verranno accostati i nomi di LeBron James e Michael Jordan. Questa volta a lodare il numero #23 dei Los Angeles Lakers è qualcuno che lo conosce molto bene. Si tratta di Tyronn Lue, capo allenatore dei Los Angeles Clippers.

Sotto la guida di Lue, i Cleveland Cavaliers hanno vinto il primo titolo NBA della loro storia, vincendo 4-3 la serie finale contro i Golden State Warriors. Il coach conosce molto bene LeBron e sa quant’è grande la sua voglia di vincere e come riesce a coinvolgere, sempre, i suoi compagni di squadra, paragonando queste qualità da leader a quelle di Michael Jordan. Queste le parole di Lue:

“Sono molto simili. Entrambi vogliono solo vincere e farebbero di tutto per portare a casa una vittoria. Tutti e due sono dei giganti del gioco. Tutti e due hanno fatto un ottimo lavoro anche per il gruppo, sono riusciti ad elevare le qualità dei ragazzi nelle rispettive squadre e farli sentire importanti, con un ruolo.

Si potrebbe pensare che di fronte a giocatori del genere, loro stiano solo cercando di giocare per loro stessi, ma non è così. Si mettono completamente a disposizione del gruppo, compattandolo. Riescono a far sentire i loro compagni come pezzi importanti della squadra. È una qualità rara.”