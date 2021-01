NBA, i Brooklyn Nets pareggiano il record di punti della franchigia

Pur orfani di Kevin Durant, che ha riposato come stabilito dal suo programma di riabilitazione post infortunio, i Brooklyn Nets straripano e mettono a segno ben 147 punti. Punti che si appaiano con il record di maggior punteggio mai raggiunto in una partita nella storia della franchigia. A trascinare la squadra, naturalmente, sono stati Kyrie Irving e James Harden, i quali insieme hanno messo a referto 50 punti – 25 a testa.

La fase offensiva dei newyorkesi è sempre devastante: in dieci delle ultime undici partite, la squadra ha oltrepassato quota 110 punti. Tuttavia resta qualcosa da sistemare nella mediocre fase difensiva, nella quale gli Oklahoma City Thunder sono comunque riusciti a sguazzare segnando 125 punti e tirando con il 46.5%. Queste sono state le parole di coach Steve Nash a tal proposito:

“Ci stiamo arrivando. Stiamo migliorando lentamente in entrambi i lati del campo. A volte soffriamo in difesa, ma stiamo diventando sempre più solidi. Offensivamente, iniziamo a muoverci con più fluidità. James Harden sta manovrando così il gioco e controllando la difesa. Stiamo crescendo in entrambi i lati del campo, ma in difesa c’è ancora molta strada da fare.”

Il numero 13 dei Brooklyn Nets, invece, si è espresso così:

“Stiamo raggiungendo un ritmo in fase offensiva. Ma anche in difesa. Stiamo studiando i nostri pregi e i nostri difetti e le cose in cui possiamo essere migliori.”

Infine, anche Kyrie Irving è intervenuto:

“Continuerò a dire che non prenderò mai nulla per scontato. Non capita molto spesso nella storia di avere un gruppo come questo a tal punto. Alcuni ragazzi hanno iniziato a giocare lo scorso anno, altri invece sono candidati per l’MVP. Avere questo collettivo e non trarne il massimo, sarebbe per noi un enorme danno. Quindi vogliamo soltanto continuare a spingerci l’uno con l’altro. Verremo sfidati ogni notte, ma arriveremo ad aver il miglior tiro da ognuno di noi. Quello che stiamo facendo adesso è cercare di trovare una continuità nello sfruttare le forze che abbiamo.”

Dall’arrivo di James Harden, i Brooklyn Nets hanno uno storico di 6 vittorie e 2 sconfitte. La chimica sta crescendo, ma i lavori in corso continuano.

