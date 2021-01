NBA, 44 punti e buzzer beater per Damian Lillard

Il protagonista assoluto della notte NBA è stato Damian Lillard. La stella dei Portland Trail Blazers ha guidato i suoi alla vittoria contro i Bulls grazie a una super prestazione da 44 punti e il tiro decisivo da tre segnato allo scadere. Difeso da Markkanen, il tiro di Lillard ha superato la difesa dell’avversario ed è entrato nel canestro sancendo la vittoria di Portland.

Nell’intervista post partita Lillard ha così raccontato il suo game-winner:

“Sapevo che loro avrebbero fatto di tutto per impedirmi di tirare e sarebbero stati molti attivi sul piano fisico. Per questo ho fatto un passo indietro e dopo ho tirato in step back. Se avessi sbagliato quel tiro probabilmente avremmo perso la partita, ma ero molto fiducioso quando la palla ha lasciato la mia mano.”

Dame Dolla ha anche commentato la partita dei compagni di squadra:

“GT [Gary Trent Jr.] ha giocato una grande partita e ha preso la palla contesa allo scadere grazie a una giocata molto intelligente, per poi riuscire a prendere il possesso della jump ball contro uno dei giocatori più atletici dell’intera lega. Roco [Robert Covington] ha lottato come fa spesso e mi ha passato la palla, poi è toccato a me trovare una buona soluzione. Oggi ha funzionato tutto. Questa vittoria è speciale perché in quei momenti, quando ti ritrovi sotto di 5 punti con 11 secondi sul cronometro, la squadra in testa pensa che la partita sia finita e che la squadra avversaria sia scoraggiata.”

Infine, anche Terry Stotts si è unito ai complimenti verso Lillard:

“È talento innato. Ha un dono di Dio. È nato con questa specialità, non puoi di certo impararla. Poi non si arrende mai. Non importa quanto siamo sotto, Dame è sempre convinto di avere una possibilità di vincere, e questo atteggiamento, questa fiducia, è contagiosa per tutti.”

