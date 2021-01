Quando si tratta di LeBron James, non esistono numeri impossibili da realizzare. Soprattutto per quanto riguarda il conto in banca.

Il 2021 presenterà infatti a LeBron James l’ennesimo record di guadagni in carriera. Si stima che il giocatore dei Los Angeles Lakers toccherà la somma del miliardo di dollari incassati.

Numeri da capogiro, frutto di una carriera ricca di successi in campo e al tavolo delle trattative. La ricchezza del nativo di Akron non deriva infatti dallo stipendio incassato come giocatore.

Tra Cleveland Cavaliers, Miami Heat e Los Angeles Lakers, solo nella stagione 2016-17 il campione ha ricevuto il salario più alto dell’intera lega.

Una fortuna dunque costruita altrove. Dal 2003 ad oggi, il volto di LeBron James ha capeggiato per numerose campagne pubblicitarie.

Tutte ben pagate. Si stima infatti che per quest’anno la stella NBA incasserà 95 milioni, di cui 64 provenienti da sponsorizzazioni e memorabilia.

Un dato che gli consente di essere, per il settimo anno consecutivo, il giocatore che guadagnerà di più nell’intera lega, considerati i guadagni fuori dal campo.

