NBA, Brad Stevens: “LeBron James è il migliore da anni: dovrebbe avere altri MVP”

Nella notte andrà in scena un nuovo classico appuntamento tra Los Angeles Lakers e Boston Celtics. Entrambe le compagini viaggiano in posizioni di rilievo nelle rispettive Conference. Questa sarà l’occasione per incontrare ancora una volta LeBron James, con i Celtics che nella conferenza pre-partita ne hanno tessuto le lodi, partendo da coach Brad Stevens:

“È sempre una rivalità speciale con loro. Ovviamente l’opportunità di affrontare una delle migliori squadre del campionato è sempre qualcosa di bello. Sono davvero forti, hanno un ottimo roster e non vediamo l’ora di affrontarli. LeBron? Per me è un giocatore talmente speciale che avrebbe dovuto vincere molti più trofei MVP di quelli già conquistati se la gente non si fosse annoiata e non avesse cercato altri spunti per far parlare questa lega. È il miglior giocatore della NBA da non so quanti anni. È un giocatore offensivo incredibile con immense abilità nel passaggio, così come è da sottolineare la sua capacità di guidare la squadra. Continua a migliorare anno dopo anno e, ovviamente, fisicamente è sempre dura affrontarlo. Può difendere tutte le posizioni: dal play al centro. È super intelligente e sa tutto ciò che accadrà prima che accada effettivamente. Ho il massimo rispetto per lui. Penso che nell’ultimo anno abbia giocato il miglior basket mai visto. Sono rimasto stupito.”

Anche Kemba Walker ha parlato della sfida contro i gialloviola, evidenziando le qualità del ‘Re’:

“È una grande rivalità, qualcosa che va avanti da anni. I più grandi giocatori della storia hanno preso parte a questa rivalità. Non vedo l’ora che inizi questa partita. Sarà emozionante affrontare i campioni in carica e giocare contro i migliori. Amici, LeBron James è di un altro pianeta. È incredibile vedere come si prende cura del proprio corpo. Ogni anno zittisce la gente che lo da per finito. C’è puntualmente tanta pressione su questo ragazzo e lui l’ha sempre superata. È davvero un’ispirazione nel nostro mondo. Tutti lo ammirano e vorrebbero essere come lui. È un talento speciale.”

L’appuntamento è per le 2.30 di questa notte. Sarà ancora Boston vs Los Angeles.

