NBA, Paul George: “Peccato per la pausa, ma la salute prima di tutto”

Dopo aver perso le prime due delle sei partite consecutive in trasferta causa protocolli Covid-19, Paul George e Kawhi Leonard sono tornati a dettare legge sul rettangolo di gioco. Le due stelle dei Los Angeles Clippers sono state obbligate a saltare la sconfitta contro gli Atlanta Hawks di martedì e la vittoria con i Miami Heat di giovedì a causa della quarantena a cui erano stati sottoposti a inizio settimana in seguito al contact tracing. Superato il protocollo Health and Safety, è stato tempo di tornare sul campo.

Nella partita contro gli Orlando Magic, Paul George e Kawhi Leonard sono tornati subito a far capire chi comanda: 26 punti, 9 rimbalzi, 5 assist per il primo e 24 punti, 4 rimbalzi e 3 assist per il secondo. E a fine gara, il numero 13 ha commentato con queste parole la settimana trascorsa:

“Stavamo giocando molto bene. Peccato per la pausa che ci siamo dovuti prendere, ma la salute prima di tutto. Riconosciamo che essa venga prima di ogni altra cosa.”

Il numero 2, invece, in questi giorni di isolamento si è tenuto in stretto contatto con coach Lue circa le tattiche impiegate dalla squadra. Queste sono state le parole di Leonard:

“Ho cercato comunque di seguire le strategie di gioco impiegate contro gli Hawks e nell’ultima gara contro i Miami Heat. Ho solo parlato con gli allenatori, provando soltanto a vedere quali fossero le nostre coperture e mantenendo così la mia mente nel gioco.”

Ai Clippers spettano ora due partite nella Grande Mela: New York Knicks prima e Brooklyn Nets poi.

