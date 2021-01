NBA, RJ Barrett commenta l’intesa con Julius Randle

I New York Knicks stanno disputando una buona stagione, al di sopra delle loro aspettative. Al momento la squadra allenata da Tom Thibodeau è ottava nella Eastern Conference, con un record di 9-11. Numeri discreti, soprattutto tenendo conto che la compagine newyorchese, lo scorso anno, ha vinto solo 21 partite perdendone 45 (i Knicks non hanno preso parte alla bolla di Orlando). Il merito di questo ottimo inizio va a due giocatori in particolare, Julius Randle e RJ Barrett.

I due stanno disputando un’ottima stagione, con il lungo che sta viaggiando a cifre da All-Star (22.2 punti, 11.1 rimbalzi e 6.0 assist a partita). Barrett ha voluto parlare dell’intesa con il compagno al New York Post:

“Giochiamo insieme da un anno. Abbiamo imparato molto l’uno dell’altro, ci conosciamo molto bene e ci capiamo. La nostra intesa è di alto livello.”

Un ottavo posto ad Est per questi Knicks non è un’utopia. Anche il calendario viene in aiuto alla franchigia di New York. Le prossime sfide vedranno NY affrontare i Los Angeles Clippers, quindi sarà il turno dei Chicago Bulls – per ben 2 volte – per poi giocare contro i Portland Trail Blazers.

