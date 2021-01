NBA, Warriors e Pelicans discutono di un possibile scambio

Nonostante dall’inizio della stagione NBA siano state giocate solamente 17 gare, moltissimi rumor riguardanti scambi, circolano all’interno della lega. Secondo Shams Charania di “The Athletic”, le protagoniste del prossimo scambio potrebbero essere i Golden State Warriors e i New Orleans Pelicans.

Al centro delle discussioni dovrebbe esserci Kelly Oubre Jr, prelevato dai Warriors lo scorso novembre, mandando un paio di scelte al draft 2021 agli Oklahoma City Thunder. L’inizio di Oubre con i Warriors non è stato granché, con solo 11.6 punti di media, 5.5 rimbalzi e 1.2 assist a partita. A sorprendere più di ogni altro numero è la percentuale dal campo, solo il 35.5%, davvero poco per un giocatore chiamato a sostituire, almeno in parte, uno specialista come Klay Thompson.

Nonostante il brutto impatto al tiro, Kelly Oubre Jr ha mostrato solidità sulla metà campo difensiva, e non è insolito che Steve Kerr lo lasci in campo quando esce Draymond Green, lasciandogli marcare il miglior marcatore avversario. Miglioramenti costanti sono stati visti negli ultimi incontri, e anche Steve Kerr ha parlato bene a più riprese, del giocatore.

Dall'altro lato della bilancia, per i Pels, ci sarebbero sul piatto Lonzo Ball, e JJ Redick.

Dall’altro lato della bilancia, per i Pels, ci sarebbero sul piatto Lonzo Ball, e JJ Redick. È notizia di un paio di giorni fa, il fatto che New Orleans stia provando a cedere i due giocatori, e chissà che uno dei due non possa finire alla corta di Curry. JJ Redick è uno dei tiratori da spot più affidabili della lega, e Ball non è riuscito ancora ad esprimere il suo miglior basket, nonostante i miglioramenti.

La cura Curry, che farebbe da mentore a Lonzo, potrebbe essere vitale per un giocatore che finora è sempre stato preceduto dalle critiche legate al suo cognome.

