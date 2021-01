NBA, gli Orlando Magic ottengono una DPE a causa dell’infortunio di Fultz

Markelle Fultz si è infortunato gravemente lo scorso 6 gennaio, privando gli Orlando Magic del loro playmaker titolare. Il giocatore si era procurato un’infortunio al ginocchio durante una penetrazione, nella partita contro i Cleveland Cavaliers. In seguito agli esami effettuati, Fultz è stato dichiarato fuori dai giochi per il resto della stagione.

Ora la NBA ha concesso agli Orlando Magic una ‘Disabled Player Option’ da 6.1 milioni di dollari. L’opzione sarà valida fino al 19 aprile. Grazie alla DPE, i Magic potranno firmare un nuovo giocatore, senza impattare sul monte salari attuale. La notizia è stata riportata da Shams Charania di The Athletic.

The Orlando Magic have been granted a disabled player exception worth $6.1M for the season-ending loss of Markelle Fultz, sources tell @TheAthletic @Stadium. The DPE expires on April 19. — Shams Charania (@ShamsCharania) January 30, 2021

Markelle Fultz aveva iniziato bene la stagione. Prima dell’infortunio, il giovane stava realizzando 12.9 punti di media a partita, conditi da 5.4 assist e 3.1 rimbalzi. Un duro colpo per la prima scelta assoluta al Draft 2017. Quest’infortunio è solo l’ultimo dei tanti subiti dal ragazzo. Nelle due stagioni passate a Philadelphia, Fultz scese in campo in sole 33 partite. L’anno scorso aveva però trovato la continuità giusta e sembrava pronto per il salto di qualità.

Per il rookie Cole Anthony l’infortunio di Fultz è stata un’opportunità. Il giovane ha visto il suo status all’interno della squadra aumentare, con una crescita dei minuti giocati e dei tiri tentati. Al momento gli Orlando Magic sono undicesimi nella Eastern Conference, con un record di otto vittorie e dodici sconfitte. La franchigia potrà sfruttare l’eccezione per ingaggiare sia un giocatore free agent che un giocatore via trade.

