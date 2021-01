Una vittoria amara quella di questa notte degli Indiana Pacers: la squadra, infatti, ha perso per infortunio Domantas Sabonis. Il giocatore, uscito per una forte contusione al ginocchio sinistro, non è stato autorizzato dallo staff medico a tornare in campo.

Sabonis è stato sottoposto subito a radiografia che, fortunatamente, non ha rilevato alcun danno strutturale. Tuttavia, le condizioni del giocatore verranno rivalutate nelle prossime ore, quando verrà sottoposto a risonanza magnetica.

X-Rays on left knee of Pacers All-Star Domantas Sabonis reveal no structural damage, source tells ESPN. An MRI is planned for Tuesday morning. Sabonis left game after banging knee vs. Raptors tonight. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 26, 2021

Un infortunio che è come un fulmine a ciel sereno per Indiana: nel corso della sua carriera, Sabonis non ha mai subito gravi infortuni. Uno stop che, inoltre, arriva nel miglior momento della sua carriera: in diciassette partite, Sabonis ha una media di 20.4 punti, 5.6 assist e 12.4 rimbalzi.

Numeri che hanno reso possibile l’ottimo avvio di Indiana, grazie anche a Malcolm Brogdon, autore questa notte di trentasei punti (suo career-high), sette rimbalzi e nove assist.

Con la risonanza magnetica di questa mattina si conoscerà meglio l’entità dell’infortunio di Sabonis: la speranza per coach Bjorkgren è quella di averlo a disposizione il prima possibile. Difficilmente, però, potrà contare sul centro nella sfida di giovedì notte contro Charlotte.

Una brutta notizia per i Pacers che ora, oltre al nuovo arrivato Caris LeVert, dovranno fare a meno di una delle loro colonne portanti.

