La NBA rinvia un’altra partita dei Memphis Grizzlies

Un’altra partita dei Memphis Grizzlies è stata ufficialmente posticipata dalla NBA. Si tratta del match in programma mercoledì notte contro i Chicago Bulls “rinviato a causa della procedura legata al tracciamento dei contatti all’interno dei Grizzlies” e perché la squadra non avrebbe avuto abbastanza tempo per prepararsi alla gara.

The following was released by the NBA. pic.twitter.com/HOepJdEBDh — NBA (@NBA) January 25, 2021

La NBA in precedenza aveva già posticipato tre partite di Memphis nella scorsa settimana, annullando il match di venerdì con i Portland Trail Blazers e poi le due partite consecutive contro i Sacramento Kings in programma domenica e lunedì. I Grizzlies hanno giocato l’ultima volta il 18 gennaio, quando hanno battuto i Phoenix Suns con il risultato finale di 108-104.

Si tratta della ventunesima partita che la lega ha deciso di posticipare a causa del coronavirus, peraltro tutte le sfide sono state annullate nelle ultime due settimane – tranne la prima di Houston.

