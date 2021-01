Mai provocare LeBron James: adesso lo sa anche un dirigente dei Cleveland Cavaliers che, nel terzo quarto contro i Lakers, aveva esultato per un tiro sbagliato di ‘King James’. La risposta del 23 giallo-viola? 21 punti solo nell’ultimo quarto, più di quelli realizzati da tutti i Cavs (19 ndr).

Nella vittoria dei Lakers su Cleveland, LeBron James ha segnato quarantasei punti, conditi da otto rimbalzi e sei assist. Una prestazione perfetta quella del ‘Re’, resa ancora più epica dopo che un dirigente dei Cavs ha esultato per il tiro sbagliato di LeBron. Da lì la risposta sul campo firmata da ‘King James’.

A member of the Cavs front office was too happy and loud about LeBron missing a shot at the end of the 3rd quarter.

So LeBron outscored the entire Cleveland team in the 4th..

Risposta che non si è fatta attendere più di tanto: nel quarto quarto James segna 21 punti, regalando ai Lakers la vittoria. Come riporta Spectrum SportsNet, James conosce il dirigente e racconta come ha vissuto questo episodio, conclusosi con la sua ‘vendetta’:

“Era qualcuno che conoscevo, di sicuro. Sentivo che era solo un po’ troppo entusiasta di vedermi perdere: l’ho visto particolarmente felice quando ho sbagliato quel tiro, un po’ troppo per i miei gusti. Ovviamente doveva tifare per la sua squadra e l’ha fatto benissimo. Io sapevo di avere un altro quarto a disposizione, l’ultimo che è il mio preferito: alla fine l’ultima risata è stata la mia”

Someone on the Cavs bench was a little too excited about seeing LeBron miss a shot. @KingJames had the last laugh. 👑 #LakeShow pic.twitter.com/k9mD34wvRR — Spectrum SportsNet (@SpectrumSN) January 26, 2021

Una prestazione quella di LeBron impressionante, dove ha registrato il 73.1% dal campo (19/26) e il 63.6 % da tre punti (7/11). Con questa vittoria i Lakers salgono a quattordici vittorie e quattro sconfitte.

