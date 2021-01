NBA, scontro proibito tra Murray e Hardaway

Jamal Murray e Tim Hardaway Jr si sono resi protagonisti di uno scontro non consentito nella partita di stanotte, quando i Denver Nuggets sono riusciti ad avere la meglio sui Dallas Mavericks per 117-113.

L’episodio è avvenuto nel terzo quarto. Murray è finito a terra scontrandosi con Hardaway mentre Denver cercava di imbastire un’azione offensiva. Rialzatosi, il numero 27 dei Nuggets ha colpito l’avversario in mezzo alle gambe, in una zona parecchio sensibile.

Gli arbitri, dopo aver fischiato fallo a Murray, hanno rivisto l’accaduto, convertendo la chiamata in un flagrant 2 e nella conseguente espulsione del giocatore di Denver. Qui sotto il video dell’azione incriminata:

Jamal Murray was ejected after this play on Tim Hardaway Jr. pic.twitter.com/VtxEXAoQDN — Bleacher Report (@BleacherReport) January 26, 2021

I Nuggets, come detto, sono poi riusciti a vincere comunque la partita nonostante l’assenza di Murray. Coach Malone non ha voluto esprimersi più di tanto sull’accaduto, sperando solo che la cosa non abbia ulteriori conseguenze in termini di sanzioni:

“Spero che la cosa si limiti all’espulsione di stasera e che ci serva da lezione”

A dire la sua è invece stato Hardaway, che ha voluto spiegare, secondo la sua opinione, i motivi del colpo proibito ricevuto da Murray:

“Credo che fosse frustrato perché non gli era stato chiamato un fallo. Stavo facendo del mio meglio per non fargli ricevere palla. Il resto parla per sé, succede in una partita. Fa schifo, ma non importa nemmeno, dato che abbiamo perso”

