NBA, Nikola Jokic e Joel Embiid nominati “Player of the Week”

La NBA ha annunciato i migliori giocatori della quinta settimana NBA. I premiati sono stati Nikola Jokic per la Western Conference e Joel Embiid per la Eastern Conference.

NBA Players of the Week for Week 5.

January 25, 2021