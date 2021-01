Orlando Magic, il nuovo centro d’allenamento pronto nel 2022

Gli Orlando Magic hanno annunciato oggi l’avvio del cantiere per la costruzione del nuovo centro d’allenamento della franchigia, situato a Parramore, a ovest della città. Il progetto per l’area interessata, oltre 12.000 m², include un centro di medicina sportiva aperto al pubblico.

L’impianto avrebbe dovuto aprire i battenti a settembre 2021, ma la situazione contingente ha fatto inevitabilmente slittare le scadenze e dilatare i tempi. Si stima un’inaugurazione nel secondo quadrimestre del prossimo anno. La struttura presenterà due campi da pallacanestro e spazi più ampi per la preparazione fisica individuale, la fisioterapia e l’idroterapia. Di seguito rendering del progetto anticipato da Joshua Robbins di The Athletic. AdventHealt, coinvolta nel piano assieme agli Orlando Magic, manterrà i naming rights del futuro impianto, battezzato AdventHealth Training Center.

Today, the Magic & AdventHealth are announcing the start of construction of the 130,000-square-foot AdventHealth Training Center in Parramore. It’ll include a sports medicine center for the general public. Below, an architectural rendering of the exterior, courtesy of the Magic. pic.twitter.com/VPj5rx9LZr

— Josh Robbins (@JoshuaBRobbins) January 25, 2021