Mercato NBA, Pau Gasol su un ritorno ai Lakers: “Non sarebbe male”

I Los Angeles Lakers da quest’anno sono diventati la casa di Marc Gasol e in un prossimo futuro potrebbe diventare, ancora una volta, quella di Pau. Il lungo iberico, infatti, intervistato ai microfoni de “La Repubblica” ha parlato di un suo possibile rientro sui campi da gioco, con l’obiettivo di tornare in NBA. I Lakers? Una possibilità certamente a lui gradita:

“Beh, non sarebbe male. Ma dipende da diversi fattori, alcuni dei quali non li controllo io. Ed è per questo motivo che, in questo momento, preferisco concentrarmi sul lavoro quotidiano che mi permetterà di lasciarmi alle spalle l’infortunio al piede sinistro. Una volta raggiunto questo obiettivo, tutto quello che arriverà da quel momento in poi sarà speciale e ho intenzione di godermelo.”