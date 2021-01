NBA, la programmazione speciale di ESPN nel ricordo di Kobe Bryant

ESPN ha annunciato una programmazione speciale per ricordare Kobe Bryant a ormai un anno dalla scomparsa del campione dei Lakers, vittima, con la figlia Gianna e altre sette persone, di un incidente in elicottero il 26 gennaio 2020.

Domani, domenica 24 gennaio, in prima serata americana, SportCenter presenterà Kobe The Legend, The Legacy, condotto da Jeremy Schaap e Lisa Salters dalla Naismith Memorial Basketball Hall of Fame di Springfield, Massachusetts.

Sessanta minuti di contributi trasversali e testimonianze a riprova dell’enorme impatto della figura di Bryant sulla città di Los Angeles e non solo. Citiamo tra gli altri l’intervista di Ramona Shelburne a Pau Gasol e gli interventi di Sue Bird, Geno Auriemma, Sabrina Ionescu, Chiney Ogwumike e Jerry West. A precedere la messa in onda, una extended version di 90’ di Detail – Honoring Kobe. Qui Phil Jackson, Pau Gasol e Diana Taurasi analizzano nei minimi particolari alcune delle partite più significative della ventennale carriera NBA della leggenda gialloviola. Inoltre, ESPN riproporrà integralmente l’ultima partita NBA giocata da Bryant, nell’aprile 2016, contro gli Utah Jazz.



The Jump, programma quotidiano del network ESPN, dedicherà due ore di programmazione speciale a Kobe Bryant martedì 26 gennaio.

In Italia, tutta la programmazione è disponibile, live e on demand, agli abbonati ESPN Player.