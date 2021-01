NBA, due arbitri donna faranno la storia in Hornets-Magic

Qualche settimana fa, precisamente sul finire dello scorso anno, un’espulsione durante la gara tra San Antonio Spurs e Los Angeles Lakers è passata alla storia. Becky Hammon andò a sostituire a partire dal secondo quarto Gregg Popovich, divenendo così la prima head coach donna su una panchina NBA. E tra poche ore vi sarà un altro evento molto significativo. Infatti, nella partita tra Charlotte Hornets e Orlando Magic, per la prima volta in assoluto, due arbitri donna coopereranno nella terna arbitrale.

Come riportato da Adrian Wojnarowski di ESPN, Natalie Sago e Jenna Schroeder saranno al fianco di Sean Wright.

NBA history in the Charlotte-Orlando game tonight: First time two female referees — Natalie Sago and Jenna Schroeder — will officiate the same NBA game. They'll be working with Sean Wright.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 25, 2021