NBA, la State Farm Arena apre al pubblico: annuncio Atlanta Hawks; pronta anche Miami

A partire dalla gara in programma nella notte NBA contro i Los Angeles Clippers, gli Atlanta Hawks apriranno la State Farm Arena al pubblico per la prima volta dall’inizio della stagione 2020-21. La struttura potrà essere riempita fino a raggiungere l’otto percento della capienza standard. Precedenza ai titolari dell’abbonamento stagionale, con possibili variazioni o ulteriore allargamento di platea a seconda degli sviluppi della pandemia. Gli ingressi, fino a un massimo di 1300, saranno ovviamente subordinati al rispetto del protocollo vigente adottato per fronteggiare l’emergenza sanitaria.

In settimana, anche Miami dovrebbe accogliere una quota ristretta di pubblico selezionato. Per garantire il tracciamento e la sicurezza degli astanti, Matthew Jafarian, Executive vice president of business strategy degli Heat, ha pensato di introdurre un sistema di screening che impieghi unità cinofile debitamente addestrate.

Di seguito le sue parole raccolte da The Times of India:

“Non è qualcosa di troppo nuovo. I cani [antidroga nello specifico ndr.] si sono già visti negli aeroporti e sono stati impiegati in situazioni critiche da militari e polizia. Noi stessi li abbiamo utilizzati per anni per fiutare eventuali esplosivi nei pressi dell’arena.”



Come nel caso degli Hawks, sarà con tutta probabilità la sfida ai Clippers a inaugurare l’American Airlines Arena con pubblico. L’incontro è fissato per la notte italiana tra giovedì 28 e venerdì 29 gennaio.

