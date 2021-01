Jaylen Brown fenomenale: contro Cleveland registra un nuovo record NBA

Nella notte è arrivata la netta vittoria per i Boston Celtics contro i Cleveland Cavs, regolati con il risultato finale di 141-103. Eroe della serata è certamente Jaylen Brown. La guardia di Boston, infatti, ha registrato un particolare record NBA poiché ha messo a segno 33 punti in soli 19 minuti di gioco, tirando con il 13/20 dal campo: mai nessun giocatore nella storia NBA aveva segnato così tanto, restando così poco tempo sul parquet, dall’introduzione della regola dei 24 secondi.

L’esterno ha segnato 20 (8/12) dei suoi 33 punti nel terzo quarto vinto per 41-27. Queste le parole dello stesso Brown rilasciate ai media e raccolte da ESPN:

“Sono solo grato di essere stato messo nella posizione di trascinare la mia squadra, di avere un po’ di peso sulle spalle. Amo questo genere di responsabilizzazione e cerco sempre di fare del mio meglio quando ne ho l’occasione. Avevamo bisogno di una vittoria, avevamo perso tre partite di fila. Oggi siamo tornati in pista, volevamo davvero giocare con la giusta energia, ed è quello che abbiamo fatto.”

Nelle ultime 5 partite senza Jayson Tatum (per protocollo COVID-19, dovrebbe tornare domani notte), Brown sta viaggiando con una media di 29.4 punti a partita. In particolare, venerdì scorso ha fatto segnare il suo career high mettendo a referto ben 42 punti contro i 76ers. Per la felicità, anche, di Marcus Smart:

“È paziente e calmo quando ha la palla. Nel suo primo o secondo anno in questa lega avrebbe avuto la tendenza ad andare dritto senza necessariamente sapere dove stava andando. Ma ha lavorato sodo e si vede. Ecco perché è uno dei migliori giovani giocatori della NBA. Sa quello che fa. Sono molto, molto orgoglioso del modo in cui affronta ogni partita.”

Con questa vittoria Boston sale in terza posizione ad Est con un record di 9-6.

