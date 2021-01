NBA, Irving vuole la canotta di Adebayo: fermato dalla sicurezza

I nuovi protocolli di salute e sicurezza sono stati studiati nel minimo dettaglio dalla NBA. La lega, dopo gli ultimi aggiustamenti, ha disposto che i giocatori delle squadre avversarie non abbiano contatti ravvicinati prima o dopo le partite – come abbracciarsi o stringersi la mano – e chiede che queste regole vengano rispettate.

Ieri notte, dopo che i Brooklyn Nets hanno battuto i Miami Heat 128-124, Kyrie Irving e Bam Adebayo hanno cercato di scambiare due chiacchiere per salutarsi attraverso un abbraccio e proseguire con il consueto scambio di maglia. Niente da fare. Il play dei Nets è stato fermato da un membro della sicurezza degli Heat, il quale è intervenuto per interrompere la loro conversazione amichevole.

Nel video qui sopra, si può notare Adebayo alzare la maglia per togliersela, prima di essere portato via dalla sicurezza, lasciando Irving confuso sul parquet. Una regola che la lega vuol far rispettare in maniera rigida, anche dopo le recenti evoluzioni all’interno delle compagini alle prese con numerose assenze le quali, peraltro, stanno determinando continui rinvii di partite.

Nonostante siano stati fermati dalla sicurezza, entrambi i giocatori hanno comunque dichiarato di voler procedere con lo scambio delle maglie. Durante la conferenza stampa post-partita, Adebayo ha detto ai media:

“Darò la maglia a Kyrie nel mio tempo libero.”

Per buona pace di Kyrie che stava infrangendo ancora una volta il protocollo NBA, davanti a tutti.

