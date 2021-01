JJ Barea dice addio alla NBA: firma con una squadra spagnola

Addio NBA per JJ Barea che all’alba dei suoi 36 anni ha deciso di volare in Spagna per una nuova tappa della sua lunga carriera sui parquet. L’ex play dei Dallas Mavericks, infatti, si è legato ufficialmente con l’Estudiantes di Madrid. A rilanciare la notizia è stato lo stesso club iberico.

Il 36enne ha giocato per i Mavericks per ben 11 stagioni, aiutando la squadra a vincere il titolo NBA nelle famose finali contro i Miami Heat del 2011. I texani lo avevano ufficialmente tagliato dal proprio roster durante lo scorso dicembre per fare spazio a Courtney Lee. Complessivamente, JJ ha trascorso 14 annate nella lega – di cui tre tra le fila dei Minnesota Timberwolves – viaggiando ad una media di 8.9 punti e 3.9 assist in 831 partite.

Il nativo di Porto Rico rimarrà in Spagna almeno fino alla fine della stagione. Il giocatore dovrebbe arrivare a Madrid nei prossimi giorni per cominciare ad allenarsi in gruppo.

