NBA Trend Topic: Week 4

Quinto appuntamento stagionale con NBA Trend Topic, la rubrica settimanale che vi accompagna in un viaggio nella community #NBATwitter seguendo hashtag di tendenza. Qui abbiamo raccolto alcune delle reazioni NBA all’ Inauguration Day di Joe Biden e Kamala Harris.

#MondayMotivation

La tavola rotonda NBA per celebrare il MLK Day.

“Respect for the human race is important. Disrespect brings about chaos & turmoil, which brings about hatred. Hatred brings about racism, antisemitism, sexism & conflict. And conflict can destroy a civilization.” Barrier-breaking Executive Wayne Embry on the importance of respect pic.twitter.com/9V89vqreTa — NBA Cares (@nbacares) January 17, 2021

#TuesdayThoughts

Il sorriso ‘ritrovato’ di Harden colpisce CJ McCollum.

Bruh happy as shxt . Love to see it. https://t.co/tBlWPLx3PX — CJ McCollum (@CJMcCollum) January 19, 2021

#WednesdayWisdom

I Golden State Warriors omaggiano la nuova vice presidente degli Stati Uniti d’America.

#ThrowbackThursday

James Harden il migliore di sempre in casa Rockets? Vernon Maxwell non vuole sentire discussioni e parteggia – ovviamente – per Hakeem Olajuwon.

I like James Harden and I know some of you young bucks were trying to make the argument but this isn’t up for discussion. Dream is the H-TOWN goat. Unfollow me if you think otherwise. — Vernon Maxwell (@VernonMaxwell11) January 21, 2021

È tornato Kyrie e ne siamo felici. Isaiah Thomas rivede nelle sue movenze lampi del miglior Kobe Bryant.

That look like Kobe right there https://t.co/yzhnjs6YQA — Isaiah Thomas (@isaiahthomas) January 21, 2021

#FridayFeeling

Giro di trasferte a Est per i Los Angeles Lakers (21 gennaio-1 febbraio) Dopo la vittoria a Milwaukee, la squadra rimane concentrata. Prossimi avversari, nell’ordine, Chicago, Cleveland, Philadelphia, Detroit, Boston, Atlanta.

Good start to the road trip.. 6 more to go !! 💪🏼🔥🔥#lakerswin #LakeShow — Alex Caruso (@ACFresh21) January 22, 2021

Appuntamento a sabato prossimo per una nuova puntata. Interagite con noi su Twitter, Instagram, Facebook e Telegram.