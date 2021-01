NBA, Jordan Bell agli Wizards con un contratto di dieci giorni

Jordan Bell è un nuovo giocatore degli Washington Wizards. Il 26enne ha firmato un contratto da 10 giorni con la franchigia di Washington D.C. La notizia è stata riportata da Adrian Wojnarowski di ESPN. Gli Wizards hanno sfruttato la hardship provision, clausola che consente a una squadra di intervenire sul mercato in caso di assenza prolungata – tre o più partite – di quattro o più giocatori a roster.

The Wizards plan to sign free agent F Jordan Bell to a 10-day contract via the hardship provision, source tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 23, 2021

Jordan Bell avrà un’altra chance in NBA. Selezionato dai Chicago Bulls al Draft del 2017 con la 38° chiamata, Bell fu scambiato in quella stessa notte, finendo ai Golden State Warriors. Nella sua stagione da rookie, vinse il titolo NBA ritagliandosi un ruolo all’interno della rotazione dei californiani. Passato ai Timberwolves nell’estate 2019, Bell è stato coinvolto nella trade a quattro squadre del febbraio 2020, a poche settimane dall’interruzione della stagione, passando a Memphis. Tagliato anche dai Grizzlies e dopo un brevissimo stint in G League, è stato ripescato dai Cavaliers in estate. La firma di un biennale in Ohio non è bastata però a garantire stabilità alla sua carriera, nuovamente inserito in uno scambio che ha portato a Cleveland Javale McGee, Bell è stato poi tagliato. Ripartirà da Washington, come detto. Gli Wizards hanno contestualmente ufficializzato anche Alex Len, che va dunque a infoltire il reparto lunghi della squadra dopo l’infortunio di Thomas Bryant.

