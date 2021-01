NBA, Borrego striglia Charlotte: “Non può fare tutto Gordon Hayward”

Con l’arrivo di Gordon Hayward e di Lamelo Ball, ci si aspettava che gli Charlotte Hornets potessero lottare veramente per un posto ai Playoff. Nelle prime partite la squadra ha dimostrato di avere le carte in regola per l’ottavo posto. Tuttavia, stanno iniziando a sorgere i primi problemi. Charlotte è alla quarta sconfitta di fila, con un record complessivo di 6-9.

In una stagione ristretta come questa, ogni partita può risultare decisiva. Il migliore, fino a questo momento per la franchigia della Carolina del Nord, è Gordon Hayward. Il numero 30 degli Hornets viaggia a 23.1 punti, 5.1 rimbalzi e 3.7 assist di media a partita. Hayward però non può caricarsi sulle spalle tutta la squadra. Lo sa bene James Borrego, capo allenatore di Charlotte, il quale ha commentato l’ultima sconfitta contro Chicago dei suoi ragazzi:

“Gordon Hayward ha giocato molto bene. È stato molto aggressivo questa sera. Ma non c’è solo lui. Ci sono altri giocatori in campo che devono produrre. Non può fare tutto Hayward.”

Nelle prossime uscite, gli Charlotte Hornets incontreranno per due partite consecutive gli Orlando Magic.

