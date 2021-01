NBA, Gregg Popovich elogia Luka Doncic: “Un giocatore eccezionale”

Nella battaglia del Texas nella notte NBA, i Dallas Mavericks hanno superato non senza difficoltà dei coriacei San Antonio Spurs, che dopo un deficit di 17 punti maturato nel primo quarto, sono riusciti a limare il distacco fino al -1 a poco più di un minuto dalla fine. A sistemare le cose ci ha pensato un Luka Doncic in versione clutch, che con le sue giocate nel finale ha fissato il punteggio sul 122-117.

Lo stesso Gregg Popovich, coach degli Spurs, ne è rimasto impressionato:

“Luka? Il giocatore di basket ideale. Ha un senso del gioco viscerale, è fatto per giocare a pallacanestro. Anzi, sarebbe sicuramente anche un ottimo giocatore di pallamano. Ha altezza, visione di gioco, un tiro notevole e fiducia in se stesso. Ama il gioco, e si vede. Vederlo in campo è un piacere per gli occhi”

Lo sloveno ha chiuso il match con 36 punti – 19 dei quali nel primo quarto di gioco –, 11 assist e nove rimbalzi. All’ottimo inizio, come detto, è seguito un finale clutch, importantissimo per arginare la rimonta Spurs. Suo infatti il jumper al vetro che porta i Mavs sul +3, prima del passaggio decisivo per un tripla dall’angolo del compagno Jalen Brunson che mette in ghiaccio il match. Queste le parole di Doncic a riguardo:

“Credo che la cosa più importante sia prendere le giuste decisioni in campo. Bisogna rinunciare ad un buon tiro se ce n’è uno migliore. Questa è stata la chiave per portare a casa la vittoria”

Un altro derby texano attende ora i Mavericks. Doncic e compagni saranno impegnati domenica notte, in casa, contro gli Houston Rockets.

Leggi anche

NBA, Clint Capela show: tripla doppia contro i T’Wolves

NBA, Nash ragiona sulla sconfitta: “Non basta scendere sul parquet per vincere”

NBA Trend Topic: Week 4