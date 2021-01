NBA, Durant e James contro le provocazioni lanciate dalle leggende in TV

Una delle parti più spaventose del mondo NBA è sicuramente la pressione schiacciante delle critiche. Il connubio tra proliferazione delle piattaforme mediatiche ed espansione raggiunta dalla lega, in termini di popolarità, ha inevitabilmente reso i rimproveri parte del mestiere. Poco importa che essi derivino da sconosciuti sui social o da ex giocatori. Le contestazioni devono essere le benvenute in quanto contribuiscono significativamente al progresso di un atleta, ma la linea che divide la critica costruttiva e il puro odio è veramente sottile e molto facile da oltrepassare. Il risultato è che, sempre più spesso, l’intenzione di una semplice critica si trasforma in un siluro atto a screditare chi lo incassa.

Due campioni del calibro di Kevin Durant e LeBron James, nel corso delle loro lunghe carriere, sono stati investiti da vagonate di contestazioni. Ma entrambi si sono schierati contro l’odio in tutta la sua essenza, specialmente quando esso proviene dalla bocca di leggende di questo sport.

"There’s a difference between constructive criticism and soft hating… You can hear it in their delivery."

"Them old heads need to go enjoy retirement. These boys have coaches they work with everyday lol."

LeBron James & Kevin Durant react to Shaq's Donovan Mitchell comments. pic.twitter.com/osVrkyxciu

— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) January 22, 2021